AGDE, LE CAMP N°3. UNE PETITE CATALOGNE EN DEHORS DE LA CATALOGNE 1939-1940 – Agde, 16 mai 2025 07:00, Agde.

AGDE, LE CAMP N°3. UNE PETITE CATALOGNE EN DEHORS DE LA CATALOGNE 1939-1940 Avenue du 8 Mai 1945 Agde Hérault

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Conférence organisée autour de l’événement « Agde, le camp des catalans ».

En quoi et pourquoi le Camp d’Agde se distingua-t-il des autres camps français d’internement de réfugiés, en s’inscrivant dans un processus de catalanisation, où le sentiment d’appartenance fut décisif dans un quotidien vécu derrière les barbelés ?

Conférence par Laia Arañó Vega, docteure en histoire moderne et contemporaine, professeure à l’Université ouverte de Catalogne et à l’Université Autonome de Barcelone, auteure d’une thèse et d’un ouvrage sur le camp d’Agde. Dans son livre, l’historienne Laia Arañó Vega retrace l’histoire du camp avec l’appui de nouvelles sources historiques, notamment celles de la fondation Pi i Sunyer à Barcelone. Elle y décrit la vie quotidienne derrière les barbelés, l’organisation interne du camp ainsi que son évolution, les tensions avec les autorités françaises au fil des changements politiques européens.

Une séance de vente dédicace de l’ouvrage “Agde, le camp des catalans (1939-1940)” se tiendra à l’issue de la conférence. .

Avenue du 8 Mai 1945

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 80

English :

Conference organized around the event « Agde, le camp des catalans ».

German :

Konferenz im Rahmen der Veranstaltung « Agde, le camp des catalans » (Agde, das Lager der Katalanen).

Italiano :

Conferenza organizzata intorno all’evento « Agde, il campo catalano ».

Espanol :

Conferencia organizada en torno al evento « Agde, el campamento catalán ».

