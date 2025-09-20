Agde, un trésor d’architecture : l’art du détail Office de tourisme d’Agde Agde
Agde, un trésor d’architecture : l’art du détail Office de tourisme d’Agde Agde samedi 20 septembre 2025.
Agde, un trésor d’architecture : l’art du détail Samedi 20 septembre, 14h30 Office de tourisme d’Agde Hérault
Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité de places.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
️ Visite guidée d’Agde – Trésors cachés et détails oubliés
Explorez Agde autrement, à travers ses trésors architecturaux souvent méconnus.
Détours subtils, façades sculptées, inscriptions discrètes… autant de détails que l’on croise sans les voir.
Vous êtes peut-être déjà passé devant, mais avez-vous vraiment pris le temps de les observer ?
Cette visite guidée vous invite à porter un nouveau regard sur la ville.
Office de tourisme d’Agde 1 rue du 4 septembre, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.capdagde.com/visites-guidees.html »}]
Journées européennes du patrimoine 2025
© Cathy Dupuy De La Grandrive