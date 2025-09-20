Agde, un trésor d’architecture : l’art du détail Office de tourisme d’Agde Agde

Agde, un trésor d’architecture : l’art du détail Office de tourisme d’Agde Agde samedi 20 septembre 2025.

Agde, un trésor d’architecture : l’art du détail Samedi 20 septembre, 14h30 Office de tourisme d’Agde Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

️ Visite guidée d’Agde – Trésors cachés et détails oubliés

Explorez Agde autrement, à travers ses trésors architecturaux souvent méconnus.

Détours subtils, façades sculptées, inscriptions discrètes… autant de détails que l’on croise sans les voir.

Vous êtes peut-être déjà passé devant, mais avez-vous vraiment pris le temps de les observer ?

Cette visite guidée vous invite à porter un nouveau regard sur la ville.

Office de tourisme d’Agde 1 rue du 4 septembre, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.capdagde.com/visites-guidees.html »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Cathy Dupuy De La Grandrive