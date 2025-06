Age Of Content Ballet National de Marseille (LA)HORDE Scène sur l’eau Marseille 2e Arrondissement 11 juillet 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Age Of Content Ballet National de Marseille (LA)HORDE Vendredi 11 juillet 2025 à partir de 20h. Scène sur l’eau Quai du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-11 20:00:00

Retrouvez « Age Of Content par le Ballet National de Marseille (LA)HORDE » sur la Scène sur l’eau.

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Retrouvez la Scène sur l’eau amarrée sur le Vieux-Port en face de l’Hôtel de Ville.



Dans Age of Content, le virtuel n’apparait plus comme un glissement du réel ; il offre des réalités multiples que nous expérimentons et habitons parallèlement au monde physique. À partir d’un bug initial, une faille dans la machine, un individu se retrouve propulsé dans une réalité autre qui l’amène à se confronter à d’autres versions de lui-même. La scène agit comme un portail, une fresque de paradigmes surgissant d’univers parallèles tour à tour traversés et transpercés par des individus qui s’affrontent, se défient, s’attaquent, se fuient, s’étreignent, se désirent.



La danse emprunte à l’expression des corps dans l’environnement digital, de l’étrangeté des avatars de jeux-vidéos aux gestes viraux des challenges chorégraphiques de TikTok. Au plateau, ces mouvements se lient à d’autres thèmes issus de la danse jazz et des comédies musicales, s’enchainant à la manière d’un doomscroll.



La scène est un lieu propice à l’interrogation des environnements dans lesquels nous vivons online et offline, un espace qui a sa propre réalité et où il est possible de penser collectivement ces différentes incarnations. Age of Content explore l’enchevêtrement de nos vies réelles et virtuelles, et questionne les transformations de nos identités, nos interactions sociales et nos désirs à l’ère du contenu et de sa surabondance.



(LA)HORDE — Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel



Conception, mise en scène (LA)HORDE Marine BRUTTI, Jonathan DEBROUWER, Arthur HAREL

Chorégraphie (LA)HORDE en collaboration avec les danseur.euse.s et les répétiteur.rice.s du Ballet national de Marseille

Collaborateur.rice.s artistiques chorégraphie Valentina PACE, Jacquelyn Elder, Angel Martinez Hernandez, Julien Monty



Scénographie Julien PEISSEL Musique Pierre AVIAT, Gabber ELEGANZA, Philip GLASS Lumières Éric WURTZ Costumes Salomé POLOUDENNY Création coiffure Charlie LE MINDU Visuel toile Frederik Heyman

Avec les danseur·euses du Ballet national de Marseille Nina-Laura AUERBACH, Alida BERGAKKER, Joao CASTRO, Titouan CROZIER, Myrto GEORGIADI, Nathan GOMBERT, Jonatan MYHRE JORGENSEN, Nonoka KATO, Yoshiko KINOSHITA, Dana PAJARILLAGA, Aya SATO, Paula TATO HORCAJO, Elena VALLS GARCIA, Nahimana VANDENBUSSCHE, Antoine VANDER LINDEN, Luca VOLKEL



Assistante artistique Nadia El Hakim

Régie générale Rémi D’Apolito

Régie principale Julien Parra

Régie plateau Mathias Vollerin, Kostia Pozniakoff

Régie video Hugo Saugier

Régie lumière Gaspard Juan

Régie son Jonathan Cesaroni

Assistantes Costumes Anna Martinez, Anais Derderian



Constructions scénographiques les ateliers de la MC2 Maison de la Culture de Grenoble scène Nationale, Sud Side les ateliers spectaculaires/Marseille, Atelier Contrevent, Soudure Duret

Programmation low rider Luís Parra

Accompagnement cascades Stunt Workshop International Coaching vocal Deborah Bookbinder



Création le 19 septembre 2023

Production Ballet national de Marseille. Coproduction MC2 Maison de la Culture de Grenoble, scène nationale Biennale de la danse de Lyon 2023 International Summerfestival Kampnagel, Hambourg Théâtre de la Ville-Paris Théâtre du Châtelet Créteil-Maison des arts, scène nationale Maison de la culture, scène nationale d’Amiens La Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand L’Équinoxe, scène nationale de Châteauroux Charleroi Danse, centre chorégraphique de Wallonie, en partenariat avec le Palais des Beaux-Arts, Charleroi Grand Théâtre de Provence Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône Opéra de Dijon Teatro Rivoli de Porto.

Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

En partenariat avec DIESEL.



Accueils en résidence MC2 Maison de la Culture de Grenoble, scène nationale et International Summerfestival Kampnagel, Hambourg. Avec le soutien de Lieux Publics-CNAREP (centre national des arts de la rue et de l’espace public) et pôle européen de production, et le soutien de la Cité des arts de la rue



Le CCN Ballet national de Marseille direction (LA)HORDE reçoit le soutien du ministère de la Culture / Direction générale de la création artistique, de la DRAC Paca, de la Ville de Marseille et de la Fondation BNP Paribas. .

Scène sur l’eau Quai du Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

See « Age Of Content by Ballet National de Marseille (LA)HORDE » on the Scène sur l?eau.

German :

Erleben Sie « Age Of Content by the Ballet National de Marseille (LA)HORDE » auf der Scène sur l’eau.

Italiano :

Vedere « Age Of Content del Ballet National de Marseille (LA)HORDE » su Scène sur l’eau.

Espanol :

Ver « Age Of Content by Ballet National de Marseille (LA)HORDE » en Scène sur l’eau.

