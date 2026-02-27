Agen Agora Julien Clerc Avenue du Midi Agen
Agen Agora Julien Clerc Avenue du Midi Agen jeudi 9 avril 2026.
Agen Agora Julien Clerc
Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 50 – 50 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.
Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations. .
Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Agen Agora Julien Clerc
Julien Clerc, with over 50 years of hits, a unique voice and an extraordinary career! He made his name in 1968 with La Cavalerie, and went on to score a string of hits, including Ce n’est rien, Si on chantait and Ma préférence His inimitable style, somewhere between variety and pop, appealed to all generations.
L’événement Agen Agora Julien Clerc Agen a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Destination Agen