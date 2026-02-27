Agen Agora Messmer -13HZ

Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 42 – 42 – 67 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose revient près de chez vous ! Dans 13Hz, Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers .

Dans 13Hz, Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, vous plonge au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz.

Le fascinateur vous entraîne vers un état de conscience unique où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension.

Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent. .

Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr

English : Agen Agora Messmer -13HZ

After multiple successful tours and over 2 million tickets sold, Messmer, known and recognized as the World Master of Hypnosis, is back near you! In 13Hz, Messmer invites you into his mysterious and hilarious world.

