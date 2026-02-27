Agen Agora Redouane Bougheraba Mon premier spectacle

Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Redouane revient aujourd’hui, avec un nouveau show. Des anecdotes désopilantes, il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.

Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr

English : Agen Agora Redouane Bougheraba Mon premier spectacle

Redouane is back today, with a new show. He explains his career, his reality, his incredible adventure, his unlikely encounters, always with the same disconcerting and hilarious tone, full of improv.

