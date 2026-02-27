Agen Agora Sarah Schwab

Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 33 – 33 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Sarah Schwab est repérée par Patrick Sébastien pour ses incroyables talents d’imitatrice. Du rêve à la réalité est le nouveau spectacle unique d’imitations toutes plus bluffantes les unes que les autres.

Dans une mise en scène scénarisée par Patrick Sébastien, c’est une succession de performances vocales qui imitent Céline Dion, Britney Spears, Véronique Sanson, Anastasia, Vanessa Paradis, Lady Gaga et des dizaines d’autres. .

Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Agen Agora Sarah Schwab

Sarah Schwab was spotted by Patrick Sébastien for her incredible impersonation skills. Du rêve à la réalité (From Dreams to Reality) is a unique new show of imitations, each more stunning than the last.

