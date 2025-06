Agen fait son Live Elixir Le Show Agen 10 juillet 2025 19:00

A partir de 19h place Jasmin à Agen Elixir Le Show au programme. 21 artistes offrent un Show haut en couleur ! Programme complet sur le site de la mairie d’Agen.

21 artistes offrent un Show haut en couleur !

Tous les succès en une soirée.

Glissant savamment d’un tube à un autre, ELIXIR LE SHOW traverse les époques et les styles pour que chaque danseur ou spectateur soit sans cesse saisi par le souvenir d’une chanson intemporelle ou par la surprise de découvrir un hit moderne mis en scène par les artistes d’ELIXIR.

Les violonistes, danseurs, danseuses, apportent un visuel au spectacle, leurs nombreux costumes, tableaux et chorégraphies et promettent d’émerveiller petits et grands ! .

Place Jasmin

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 mairie.agen@agen.fr

English :

From 7pm Place Jasmin in Agen: Elixir Le Show on the program. 21 artists offer a colorful show! Full program on Agen town hall website.

German : Agen fait son Live Elixir Le Show

Ab 19 Uhr Place Jasmin in Agen: Elixir Le Show auf dem Programm. 21 Künstler bieten eine farbenfrohe Show! Vollständiges Programm auf der Website des Rathauses von Agen.

Italiano :

Dalle 19.00 in Place Jasmin ad Agen: Elixir Le Show. 21 artisti mettono in scena uno spettacolo colorato! Programma completo sul sito del Comune di Agen.

Espanol : Agen fait son Live Elixir Le Show

A partir de las 19:00 h en la plaza Jasmin de Agen: Elixir Le Show. 21 artistas ofrecen un espectáculo lleno de color Programa completo en la página web del ayuntamiento de Agen.

