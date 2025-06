Agen fait son Live Madame Rouge Agen 10 juillet 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Agen fait son Live Madame Rouge Rue Parmentier (marché-couvert) Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

A partir de 19h rue Parmentier (marché couvert) à Agen DJ et concert de Madame Rouge au programme.

Madame Rouge est un groupe aquitain basé à Bordeaux et dans les Landes formé autour de 5 musiciens amis et complices de scène depuis plus de 15 ans.

Madame Rouge s’est forgé une solide réputation et une belle notoriété sur les scènes du Sud-Ouest et de la façade atlantique.

Le répertoire de Madame Rouge est largement composé de covers 80s et 90s que le groupe réarrange avec énergie et second degré dans des versions personnelles ou des medleys / mashups.

Le groupe a fait en 2022 plus de 100 concerts et foulé des scènes comme l’Arkea Arena à Bordeaux, Le Stade Rochelais, La fanzone du stade Matmut… .

Rue Parmentier (marché-couvert)

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 mairie.agen@agen.fr

English :

From 7pm, rue Parmentier (marché couvert), Agen: DJ and concert by Madame Rouge.

Madame Rouge is an Aquitaine band based in Bordeaux and the Landes, formed around 5 musicians who have been friends and stage accomplices for over 15 years.

German : Agen fait son Live Madame Rouge

Ab 19 Uhr rue Parmentier (Markthalle) in Agen: DJ und Konzert von Madame Rouge stehen auf dem Programm.

Madame Rouge ist eine Band aus Aquitanien mit Sitz in Bordeaux und den Landes, die um 5 Musiker herum gegründet wurde, die seit mehr als 15 Jahren Freunde und Bühnenkomplizen sind.

Italiano :

Dalle 19.00 in rue Parmentier (mercato coperto) ad Agen: DJ e concerto dei Madame Rouge.

Madame Rouge è un gruppo dell’Aquitania, con base a Bordeaux e nelle Landes, formato da 5 musicisti che sono amici e complici sul palco da oltre 15 anni.

Espanol : Agen fait son Live Madame Rouge

A partir de las 19:00 h en la calle Parmentier (mercado cubierto) de Agen: DJ y concierto de Madame Rouge.

Madame Rouge es un grupo de Aquitania, afincado en Burdeos y las Landas, formado en torno a 5 músicos amigos y cómplices sobre el escenario desde hace más de 15 años.

