Agen pour les pitchouns ! Office de Tourisme Destination Agen Agen

Agen pour les pitchouns !

Durant une heure, suivez vos enfants qui découvriront à travers des questions, jeux et dessins, l’histoire de la ville. Option Avec ou sans goûter. Visite sur réservation au 05 53 47 36 09.

Durant une heure, suivez vos enfants qui découvriront à travers des questions, jeux et dessins, l’histoire de la ville. Un petit rallye ludique pour les kids et leur famille afin de percer les secrets du centre historique d’Agen. Un guide vous accompagnera tout au long du circuit et un goûter clôturera ce moment convivial.

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Départ Accueil touristique d’Agen, 38 rue Garonne, 47000 AGEN

Option Avec ou sans goûter.

Visite sur réservation au 05 53 47 36 09. .

English : Agen pour les pitchouns !

For an hour, follow your children as they discover the history of the town through questions, games and drawings. Option: With or without snack. Visit by reservation on 05 53 47 36 09.

German : Agen pour les pitchouns !

Eine Stunde lang folgen Sie Ihren Kindern, die anhand von Fragen, Spielen und Zeichnungen die Geschichte der Stadt entdecken. Option: Mit oder ohne Snack. Besuch mit Reservierung unter 05 53 47 36 09.

Italiano :

Per un’ora, seguite i vostri bambini alla scoperta della storia della città attraverso domande, giochi e disegni. Opzione: con o senza merenda. Le visite devono essere prenotate in anticipo al numero 05 53 47 36 09.

Espanol : Agen pour les pitchouns !

Durante una hora, siga a sus hijos mientras descubren la historia de la ciudad a través de preguntas, juegos y dibujos. Opción: con o sin merienda. Las visitas deben reservarse con antelación en el 05 53 47 36 09.

