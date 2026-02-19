Agen un coeur de ville aux richesses insoupçonnées Office de Tourisme Destination Agen Agen

Agen un coeur de ville aux richesses insoupçonnées

Office de Tourisme Destination Agen 38 rue Garonne Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11 2026-04-13 2026-04-18 2026-04-20

Riche et fière de son histoire, de son patrimoine et des parcours humains qui l’ont construite, la Perle du Midi se découvre au fil d’un parcours guidé complet et documenté. Découvrez l’histoire, l’architecture et l’art de vivre agenais à travers les sites incontournables.

Riche et fière de son histoire, de son patrimoine et des parcours humains qui l’ont construite, la Perle du Midi se découvre au fil d’un parcours guidé complet et documenté. Découvrez l’histoire, l’architecture et l’art de vivre agenais à travers les sites incontournables.

A noter pas d’accès possible à l’intérieur de la cathédrale Saint-Caprais lors de nos visites proposées les lundis et samedis. .

Office de Tourisme Destination Agen 38 rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Agen un coeur de ville aux richesses insoupçonnées

Rich and proud of its history, its heritage and the human pathways that have built it, the Pearl of the South can be discovered through a complete and documented guided tour. Discover the history, the architecture and the art of living in Agen through the essential sites.

L’événement Agen un coeur de ville aux richesses insoupçonnées Agen a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Destination Agen