Au fil des rues et des rives, plongez au cœur de l’histoire d’Agen en suivant le cours de son fleuve, la Garonne. De la majestueuse cathédrale Saint-Caprais, témoin de la grande crue de 1930, aux cornières du centre historique, en passant par la rue Garonne et la passerelle Michel Serres, cette visite vous invite à découvrir comment l’eau a façonné la ville. La Garonne a toujours été un acteur essentiel de la vie agenaise. Le parcours s’achèvera place Jasmin, avec l’évocation du célèbre poète et de son attachement au fleuve.

DÉPART Parvis de la cathédrale Saint-Caprais

Réservation conseillée au 05 53 47 36 09. .

Place du Maréchal Foch

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

English : AGEN, une ville attachante et son fleuve

From the majestic Saint-Caprais Cathedral, witness to the great flood of 1930, to the historic city center, via Rue Garonne and the Michel Serres footbridge, this tour invites you to discover how water has shaped the city. DEPARTURE: Saint-Caprais Cathedral square.

German : AGEN, une ville attachante et son fleuve

Von der majestätischen Kathedrale Saint-Caprais, die Zeuge des großen Hochwassers von 1930 war, über die Rue Garonne und die Passerelle Michel Serres bis hin zu den Winkelgassen des historischen Zentrums lädt Sie dieser Rundgang dazu ein, zu entdecken, wie das Wasser die Stadt geformt hat. START: Vorplatz der Kathedrale Saint-Caprais.

Italiano :

Dalla maestosa cattedrale di Saint-Caprais, testimone della grande alluvione del 1930, ai cornicioni del centro storico, passando per la rue Garonne e la passerella di Michel Serres, questo tour vi invita a scoprire come l’acqua ha plasmato la città. PARTENZA: davanti alla cattedrale di Saint-Caprais.

Espanol :

Desde la majestuosa catedral de Saint-Caprais, testigo de la gran inundación de 1930, hasta las cornisas del centro histórico, pasando por la calle Garona y la pasarela Michel Serres, este recorrido le invita a descubrir cómo el agua ha modelado la ciudad. SALIDA: Delante de la catedral de Saint-Caprais.

