Agence d’intérim recrutement : ADECCO BRON – Industrie, Logistique Public éloigné de l’emploi Agence BRON Bron

Agence d’intérim recrutement : ADECCO BRON – Industrie, Logistique Public éloigné de l’emploi Mardi 18 novembre, 08h00 Agence BRON Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Venez rencontrer un recruteur pour découvrir des opportunités d’emploi dans les secteurs de l’industrie et de la logistique ouvert aux personnes éloignées de l’emploi – de nombreuses opportunités de postes

Accès libre à l’agence de France Travail de Bron le MARDI 18 NOVEMBRE entre 9h00 et 12h00 – Venez avec un CV à jour vous serez reçu directement par la conseillère ou le conseiller de l’agence ADECCO Bron.

Agence BRON 69500 Bron Bron 69500 Le Terraillon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/510842 »}]

Venez rencontrer un recruteur pour découvrir des opportunités d’emploi dans les secteurs de l’industrie et de la logistique ouvert aux personnes éloignées de l’emploi – de nombreuses opportunités de p #TousMobilisés La semaine de l’industrie