Agence Komkifo & Kozé Konté / Soubik Rakontaz, TÉAT Champ Fleuri, Saint-Denis

Agence Komkifo & Kozé Konté / Soubik Rakontaz Mardi 24 mars, 19h00 TÉAT Champ Fleuri La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T16:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:45:00+01:00

Fin : 2026-03-24T16:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:45:00+01:00

A partir de 6 ans

Avec Soubik Rakontaz, les conteuses et conteurs les plus inspirés de l’île ramènent à la vie les zistwar grandiab et les rires d’enfance oubliés. Chaque histoire devient un pont entre le passé et le présent, entre la peur et la joie, entre le frisson et la ruse, entre le visible et l’invisible.

Plus qu’un simple divertissement, le conte réunionnais est une façon de dire qui nous sommes. Il porte en lui la sagesse d’un peuple, l’humour créole et la beauté de l’oralité. Grâce à Kozé Conté, cet événement s’inscrit dans une démarche plus large de transmission, de lien social et de célébration de l’imaginaire réunionnais.

Bref, Soubik Rakontaz est une nuit où le merveilleux reprend place dans nos vies.

TÉAT Champ Fleuri 2 rue du théâtre 97490 Sainte-Clotilde Saint-Denis 97490 Champ Fleuri La Réunion La Réunion Inauguré en 1984, le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis, est le plus grand théâtre couvert de La Réunion. Il est composé d'une grande salle d'une capacité de 870 places et d'une deuxième salle, le Karo Kann, d'une capacité de 100 places.

Le TÉAT Champ Fleuri est un établissement artistique du Département de La Réunion Parking

