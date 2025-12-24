Agenda culturel des médiathèques de l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées, TARBES Tarbes

Agenda culturel des médiathèques de l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées

Les bibliothèques et ludothèques de l’agglo proposent une belle programmation ponctuée de moments d’échanges, de partage, de plaisir et d’émotion.

Fil rouge Janvier-Mars2026 ENTRE RÉALITÉ & FICTION

Une saison culturelle commence et avec elle l’exploration d’une nouvelle thématique.

Entre janvier et mars, le fil rouge Mythe & Réalité vous emmène aux portes du réel, là où fiction et réalité se mêlent.

Vous serez invité tantôt à vous prendre au jeu et à laisser libre court à votre imagination. Alors que d’autres fois, vous devrez démêler le vrai du faux.

JANVIER-MARS 2026

Nouveau rendez-vous Les passeurs d’histoires avec Maëva (page 21)

> Pour découvrir le programme complet Voir document (bloc Coordonnées)

English :

The agglo’s libraries and toy libraries have put together an exciting program of events, with plenty of opportunities for sharing, enjoyment and emotion.

January-March2026: BETWEEN REALITY & FICTION

A cultural season begins, and with it the exploration of a new theme.

Between January and March, the Myth & Reality theme takes you to the gates of reality, where fiction and reality mingle.

At times, you’ll be invited to play the game and let your imagination run wild. At other times, you’ll have to sort out what’s real and what’s not.

JANUARY-MARCH 2026

New appointment: Les passeurs d’histoires with Maëva (page 21)

> To discover the complete program: See document (Contact block)

