Agenda culturel des médiathèques de l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées TARBES Tarbes
Agenda culturel des médiathèques de l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées TARBES Tarbes mercredi 1 avril 2026.
Agenda culturel des médiathèques de l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées
TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
Les bibliothèques et ludothèques de l’agglo proposent une belle programmation ponctuée de moments d’échanges, de partage, de plaisir et d’émotion.
Découvrez quelques coups de coeur de ce mois d’avril
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
Gratuit sur inscription au 05 62 44 38 96/98
Mercredi 1er avril à 10h15 et 11h
Les Petites histoires de Louis Lectures et comptines pour les 0-3 ans
Samedi 4 avril à 14h, 15h15 et 16h30
Esprit critique comment ne pas se faire arnaquer ? (adulte)
Apprenez à démêler le vrai du faux grâce à un jeu collaboratif.
Mardi 7 avril à 18h Entrée libre
Rendez-vous Polar (adulte) Discussion autour des mélanges entre Polar et littérature espagnole
Mercredi 8 avril à 15h30
Mois bigourdan Contes et histoires de bigorre pour petits et grands (tout public + 7 ans)
Mercredi 8 avril à 16h30 Entrée libre
Club culture Ados 11-17 ans Rendez-vous chill pour parler lecture, ciné, jeux vidéo…
Mercredi 15 avril à 16h
Le rendez-vous des passeurs d’Histoire(s) A la rencontre des richesses oubliées et méconnues du fonds patrimonial de la médiathèque
Samedi 18 avril à 14h30
Les failles du réel l’excursion (tout public + 8 ans)
Partez en balade à la recherche des failles du réel, fêlures discrètes entre deux mondes.
Samedi 25 avril à 14h30
Fantasy book club Nouveau club lecteur spécial littérature fantasy
Pour adultes Entrée libre et gratuite
Mercredi 29 avril à 14h et 16h
Initiation au Môhiniyâttam Atelier découverte de cette danse traditionnelle du Sud de l’Inde
14h atelier pour les 6 8 ans
16h atelier pour les 9 12 ans
Jeudi 30 avril à 15h
Lalita Spectacle danse-théâtre pour un voyage au cœur des légendes indiennes.
BIBLIOTHÈQUE NELSON MANDELA
Mercredi 1er avril 10h30
Les Petites histoires de Nelson Gratuit sur inscription au 05 62 37 99 20
Lectures et comptines pour les 0 3 ans
Entrée libre et gratuite Tout public
Jeudi 23 avril à 16h
Sieste musicale
Laissez-vous porter par une playlist spéciale Printemps.
Vendredi 24 avril à 16h
Sieste musicale
Une sélection musicale pour partir à l’aventure !
Jeudi 30 avril à 16h
Sieste musicale
Plongez au cœur du mystère grâce à la musique
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TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The agglo’s libraries and toy libraries have put together an exciting program of events, with plenty of opportunities for sharing, enjoyment and emotion.
Here are a few of April’s favorites:
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
Free with registration on 05 62 44 38 96/98
Wednesday April 1 at 10.15am and 11am
Les Petites histoires de Louis: Readings and rhymes for 0-3 year olds
Saturday, April 4 at 2, 3:15 and 4:30 pm
Critical thinking: how not to get ripped off (adults)
Learn to sort out the real from the fake in a collaborative game.
Tuesday, April 7 at 6pm Free admission
Rendez-vous Polar (adult) A discussion on the blending of thrillers and Spanish literature
Wednesday April 8 at 3:30pm
Mois bigourdan: Bigorre tales and stories for young and old (all ages + 7)
Wednesday, April 8, 4:30pm Free admission
Club culture Ados 11-17 ans Chill out and talk about reading, movies, video games…
Wednesday, April 15 at 4pm
Le rendez-vous des passeurs d?Histoire(s) Discover the forgotten and little-known treasures of the media library’s heritage collection
Saturday, April 18 at 2:30pm
Les failles du réel l?excursion (all ages + 8)
Take a stroll in search of the cracks between two worlds.
Saturday, April 25 at 2:30 p.m
Fantasy book club: New fantasy book club
For adults Free admission
Wednesday, April 29 at 2pm and 4pm
Introduction to Môhiniyâttam: Workshop to discover this traditional dance from South India
2pm: workshop for 6-8 year-olds
4pm: workshop for 9 to 12 year-olds
Thursday April 30 at 3pm
Lalita: A dance-theater show that takes you on a journey to the heart of Indian legends.
NELSON MANDELA LIBRARY
Wednesday April 1 10:30 am
Les Petites histoires de Nelson Free with registration on 05 62 37 99 20
Readings and rhymes for 0 ? 3 years
Free admission All ages:
Thursday April 23 at 4pm
Musical siesta
Let yourself be carried away by a special Spring playlist.
Friday, April 24 at 4pm
Musical siesta
A selection of music to take you on an adventure!
Thursday, April 30 at 4pm
Musical siesta
Plunge into the heart of mystery with music
L’événement Agenda culturel des médiathèques de l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées Tarbes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Tarbes|CDT65