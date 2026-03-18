Agenda culturel des médiathèques de l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées TARBES Tarbes

Agenda culturel des médiathèques de l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées

TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Les bibliothèques et ludothèques de l’agglo proposent une belle programmation ponctuée de moments d’échanges, de partage, de plaisir et d’émotion.

Découvrez quelques coups de coeur de ce mois d’avril

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

Gratuit sur inscription au 05 62 44 38 96/98

Mercredi 1er avril à 10h15 et 11h

Les Petites histoires de Louis Lectures et comptines pour les 0-3 ans

Samedi 4 avril à 14h, 15h15 et 16h30

Esprit critique comment ne pas se faire arnaquer ? (adulte)

Apprenez à démêler le vrai du faux grâce à un jeu collaboratif.

Mardi 7 avril à 18h Entrée libre

Rendez-vous Polar (adulte) Discussion autour des mélanges entre Polar et littérature espagnole

Mercredi 8 avril à 15h30

Mois bigourdan Contes et histoires de bigorre pour petits et grands (tout public + 7 ans)

Mercredi 8 avril à 16h30 Entrée libre

Club culture Ados 11-17 ans Rendez-vous chill pour parler lecture, ciné, jeux vidéo…

Mercredi 15 avril à 16h

Le rendez-vous des passeurs d’Histoire(s) A la rencontre des richesses oubliées et méconnues du fonds patrimonial de la médiathèque

Samedi 18 avril à 14h30

Les failles du réel l’excursion (tout public + 8 ans)

Partez en balade à la recherche des failles du réel, fêlures discrètes entre deux mondes.

Samedi 25 avril à 14h30

Fantasy book club Nouveau club lecteur spécial littérature fantasy

Pour adultes Entrée libre et gratuite

Mercredi 29 avril à 14h et 16h

Initiation au Môhiniyâttam Atelier découverte de cette danse traditionnelle du Sud de l’Inde

14h atelier pour les 6 8 ans

16h atelier pour les 9 12 ans

Jeudi 30 avril à 15h

Lalita Spectacle danse-théâtre pour un voyage au cœur des légendes indiennes.

BIBLIOTHÈQUE NELSON MANDELA

Mercredi 1er avril 10h30

Les Petites histoires de Nelson Gratuit sur inscription au 05 62 37 99 20

Lectures et comptines pour les 0 3 ans

Entrée libre et gratuite Tout public

Jeudi 23 avril à 16h

Sieste musicale

Laissez-vous porter par une playlist spéciale Printemps.

Vendredi 24 avril à 16h

Sieste musicale

Une sélection musicale pour partir à l’aventure !

Jeudi 30 avril à 16h

Sieste musicale

Plongez au cœur du mystère grâce à la musique

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TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The agglo’s libraries and toy libraries have put together an exciting program of events, with plenty of opportunities for sharing, enjoyment and emotion.

Here are a few of April’s favorites:

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

Free with registration on 05 62 44 38 96/98

Wednesday April 1 at 10.15am and 11am

Les Petites histoires de Louis: Readings and rhymes for 0-3 year olds

Saturday, April 4 at 2, 3:15 and 4:30 pm

Critical thinking: how not to get ripped off (adults)

Learn to sort out the real from the fake in a collaborative game.

Tuesday, April 7 at 6pm Free admission

Rendez-vous Polar (adult) A discussion on the blending of thrillers and Spanish literature

Wednesday April 8 at 3:30pm

Mois bigourdan: Bigorre tales and stories for young and old (all ages + 7)

Wednesday, April 8, 4:30pm Free admission

Club culture Ados 11-17 ans Chill out and talk about reading, movies, video games…

Wednesday, April 15 at 4pm

Le rendez-vous des passeurs d?Histoire(s) Discover the forgotten and little-known treasures of the media library’s heritage collection

Saturday, April 18 at 2:30pm

Les failles du réel l?excursion (all ages + 8)

Take a stroll in search of the cracks between two worlds.

Saturday, April 25 at 2:30 p.m

Fantasy book club: New fantasy book club

For adults Free admission

Wednesday, April 29 at 2pm and 4pm

Introduction to Môhiniyâttam: Workshop to discover this traditional dance from South India

2pm: workshop for 6-8 year-olds

4pm: workshop for 9 to 12 year-olds

Thursday April 30 at 3pm

Lalita: A dance-theater show that takes you on a journey to the heart of Indian legends.

NELSON MANDELA LIBRARY

Wednesday April 1 10:30 am

Les Petites histoires de Nelson Free with registration on 05 62 37 99 20

Readings and rhymes for 0 ? 3 years

Free admission All ages:

Thursday April 23 at 4pm

Musical siesta

Let yourself be carried away by a special Spring playlist.

Friday, April 24 at 4pm

Musical siesta

A selection of music to take you on an adventure!

Thursday, April 30 at 4pm

Musical siesta

Plunge into the heart of mystery with music

L’événement Agenda culturel des médiathèques de l’agglo Tarbes Lourdes Pyrénées Tarbes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Tarbes|CDT65