Agenda des médiathèques Janvier à Juin 2026, Place Marguerite Laborde Pau
Agenda des médiathèques Janvier à Juin 2026, Place Marguerite Laborde Pau jeudi 1 janvier 2026.
Agenda des médiathèques Janvier à Juin 2026
Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-01-01
Découvrez la programmation du premier semestre 2026.
Les temps forts à ne pas manquer:
Les Nuits de la Lecture
Les Mycéliades, festival de SF
La Semaine Nationale de la Petite Enfance
Le Printemps des Poètes
Les Mondes Imaginaires, consacrés aux Mille et Une Nuits
Béarn et Pyrénées .
Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheques@agglo-pau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Agenda des médiathèques Janvier à Juin 2026
L’événement Agenda des médiathèques Janvier à Juin 2026 Pau a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Pau