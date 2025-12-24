Agenda des médiathèques Janvier à Juin 2026, Place Marguerite Laborde Pau

Agenda des médiathèques Janvier à Juin 2026

Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-01

fin : 2026-06-30

Découvrez la programmation du premier semestre 2026.

Les temps forts à ne pas manquer:

Les Nuits de la Lecture

Les Mycéliades, festival de SF

La Semaine Nationale de la Petite Enfance

Le Printemps des Poètes

Les Mondes Imaginaires, consacrés aux Mille et Une Nuits

Béarn et Pyrénées .

Place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheques@agglo-pau.fr

