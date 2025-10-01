Agenda d’octobre à la médiathèque ludothèque de Meslan Le Faouët
Agenda d’octobre à la médiathèque ludothèque de Meslan Le Faouët mercredi 1 octobre 2025.
Agenda d’octobre à la médiathèque ludothèque de Meslan
10 rue du Presbytère Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 10:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Agenda mensuel .
10 rue du Presbytère Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Agenda d’octobre à la médiathèque ludothèque de Meslan Le Faouët a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan