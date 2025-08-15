Agenda écologie août 2025 Arras

Pas-de-Calais

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-30

2025-08-15

Du 15 au 30 août 2025

Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org

A la découverte des chauves-souris

Découvrez les chauves-souris estivales de Gambetta-Carnot, nichées dans les vieux arbres et batîments ! Assistez à leur sortie crépusculaire et explorez leurs incroyables ultra-sons.

Vendredi 15 août de 20h à 22h à Arras

La nuit internationale de la chauve-souris

Apprenez à reconnaître les différentes espèces grâce à leur pelage unique, participez à des pratiques d’écoute et d’observation en milieu boisé.

Vendredi 22 août de 20h30 à 22h30 à Monchy-le-Preux

Découvrez le métier ancestral de meunier

Découvrez l’histoire fascinante et le fonctionnement de notre moulin à vent unique ! Assistez aux démonstrations des techniques ancestrales du meunier et participez aux manoeuvres.

Vendredi 22 août de 18h à 19h à Achicourt

Impression végétale décorez votre tote-bag

Créez votre oeuvre d’art avec l’impression végétale sur tissu ! Remplacez les sacs plastiques et réduisez vos déchets avec style !

Mardi 26 août de 10h à 12h à Boiry-Sainte-Rictrude

Les bons gestes de récolte

Apprenez les bonnes techniques pour cueillir vos légumes préférés et repartez avec votre cueillette !

Samedi 30 août de 14h à 16h30 à Beaurains .

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 87 00 infos@cu-arras.org

