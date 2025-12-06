Agenda écologie décembre 2025 Arras

Agenda écologie décembre 2025 Arras samedi 6 décembre 2025.

Agenda écologie décembre 2025

Arras Pas-de-Calais

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-06

Du 6 au 10 décembre 2025

Agenda écologie décembre 2025

Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org

Fresque du climat

Participez à la « fresque du climat » un atelier ludique et créatif sur le changement climatique ! Ouvert aux novices comme aux experts, cet atelier vous éclairera sur les conséquences du dérèglement climatique !

Samedi 6 décembre de 14h à 17h à Wancourt

Apprenez à tailler vos fruitiers

Découvrez quand et comment tailler vos fruitiers avec un technicien en arboriculture sur le terrain ! Apprenez à choisir les bonnes brnahces et les techniques adaptées pour un arbre en pleine santé.

Mercredi 10 décembre de 14h à 16h à Arras

Du 6 au 10 décembre 2025

Agenda écologie décembre 2025

Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org

Fresque du climat

Participez à la « fresque du climat » un atelier ludique et créatif sur le changement climatique ! Ouvert aux novices comme aux experts, cet atelier vous éclairera sur les conséquences du dérèglement climatique !

Samedi 6 décembre de 14h à 17h à Wancourt

Apprenez à tailler vos fruitiers

Découvrez quand et comment tailler vos fruitiers avec un technicien en arboriculture sur le terrain ! Apprenez à choisir les bonnes brnahces et les techniques adaptées pour un arbre en pleine santé.

Mercredi 10 décembre de 14h à 16h à Arras .

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

December 6 to 10, 2025

Ecology agenda December 2025

Find out about nature activities and outings organized by the Communauté Urbaine d’Arras.

All activities are free and open to all.

Registration required on 03.21.21.01.55 or by e-mail at animation@cu-arras.org

Climate fresco

Take part in the « Climate Fresco »: a fun and creative workshop on climate change! Open to novices and experts alike, this workshop will shed light on the consequences of climate disruption!

Saturday, December 6, 2pm to 5pm, Wancourt

Learn how to prune your fruit trees

Find out when and how to prune your fruit trees with an arboricultural technician in the field! Learn how to choose the right brnahces and techniques for a healthy tree.

Wednesday, December 10 from 2 to 4 pm in Arras

German :

Vom 6. bis 10. Dezember 2025

Agenda Ökologie Dezember 2025

Hier finden Sie alle Aktivitäten und Ausflüge in die Natur, die von der Communauté Urbaine d’Arras organisiert werden.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos und für alle zugänglich.

Anmeldung erforderlich unter 03.21.21.01.55 oder per E-Mail an animation@cu-arras.org

Fresko des Klimas

Nehmen Sie am « Klimafresko » teil: ein spielerischer und kreativer Workshop zum Thema Klimawandel! Dieser Workshop ist sowohl für Anfänger als auch für Experten offen und wird Sie über die Folgen des Klimawandels aufklären!

Samstag, 6. Dezember, 14.00 bis 17.00 Uhr in Wancourt

Lernen Sie, Ihre Obstbäume zu beschneiden!

Finden Sie heraus, wann und wie Sie Ihre Obstbäume mit einem Obstbautechniker vor Ort beschneiden sollten! Lernen Sie, die richtigen Schnitte und Techniken für einen gesunden Baum zu wählen.

Mittwoch, 10. Dezember, 14:00-16:00 Uhr in Arras

Italiano :

Dal 6 al 10 dicembre 2025

Diario ecologico Dicembre 2025

Scoprite le attività naturalistiche e le uscite organizzate dalla Communauté Urbaine d’Arras.

Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti.

Iscrizione obbligatoria al numero 03.21.21.01.55 o via e-mail a animation@cu-arras.org

Clima fresco

Partecipate all' »affresco climatico »: un laboratorio divertente e creativo sul cambiamento climatico! Aperto a principianti ed esperti, questo laboratorio spiegherà le conseguenze del cambiamento climatico!

Sabato 6 dicembre, dalle 14.00 alle 17.00 a Wancourt

Imparare a potare gli alberi da frutto

Scoprite quando e come potare i vostri alberi da frutto con un tecnico arboricolo sul campo! Imparate a scegliere le potature giuste e le tecniche per avere un albero sano.

Mercoledì 10 dicembre dalle 14.00 alle 16.00 ad Arras

Espanol :

Del 6 al 10 de diciembre de 2025

Agenda ecológica Diciembre de 2025

Descubra las actividades y salidas en plena naturaleza organizadas por la Communauté Urbaine d’Arras.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todos.

Inscripción previa en el 03.21.21.01.55 o por correo electrónico a animation@cu-arras.org

Fresco climático

Participe en el « fresco climático »: ¡un taller divertido y creativo sobre el cambio climático! Abierto tanto a principiantes como a expertos, este taller explicará las consecuencias del cambio climático

Sábado 6 de diciembre de 14:00 a 17:00 en Wancourt

Aprenda a podar sus árboles frutales

Sepa cuándo y cómo podar sus árboles frutales con un técnico arboricultor sobre el terreno Aprenda a elegir las brnahces adecuadas y las técnicas para un árbol sano.

Miércoles 10 de diciembre de 14:00 a 16:00 en Arras

L’événement Agenda écologie décembre 2025 Arras a été mis à jour le 2025-07-29 par Hauts-de-France Tourisme