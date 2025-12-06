Agenda écologie décembre 2025 Arras
Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org
Fresque du climat
Participez à la « fresque du climat » un atelier ludique et créatif sur le changement climatique ! Ouvert aux novices comme aux experts, cet atelier vous éclairera sur les conséquences du dérèglement climatique !
Samedi 6 décembre de 14h à 17h à Wancourt
Apprenez à tailler vos fruitiers
Découvrez quand et comment tailler vos fruitiers avec un technicien en arboriculture sur le terrain ! Apprenez à choisir les bonnes brnahces et les techniques adaptées pour un arbre en pleine santé.
Mercredi 10 décembre de 14h à 16h à Arras .
Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 87 00 infos@cu-arras.org
