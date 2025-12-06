Agenda écologie décembre 2025 Arras

Pas-de-Calais

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-10

Du 6 au 10 décembre 2025

Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org

Fresque du climat

Participez à la « fresque du climat » un atelier ludique et créatif sur le changement climatique ! Ouvert aux novices comme aux experts, cet atelier vous éclairera sur les conséquences du dérèglement climatique !

Samedi 6 décembre de 14h à 17h à Wancourt

Apprenez à tailler vos fruitiers

Découvrez quand et comment tailler vos fruitiers avec un technicien en arboriculture sur le terrain ! Apprenez à choisir les bonnes brnahces et les techniques adaptées pour un arbre en pleine santé.

Mercredi 10 décembre de 14h à 16h à Arras .

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 87 00 infos@cu-arras.org

L’événement Agenda écologie décembre 2025 Arras a été mis à jour le 2025-02-21 par Office de Tourisme d’Arras