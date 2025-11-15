Agenda écologie novembre 2025 Arras

Agenda écologie novembre 2025 Arras samedi 15 novembre 2025.

Agenda écologie novembre 2025

Arras Pas-de-Calais

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-29

2025-11-15

Du 15 au 29 novembre 2025

Agenda écologie novembre 2025

Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org

Fête de la pomme et du verger

Découvrez les variétés anciennes et les fruitiers de l’opération « plantons le décor », goûtez les fruits, assistez à un pressage traditionnel de pommes et apprenez à fabriquer votre pain et votre levain.

Samedi 15 novembre de 14h à 19h à Rivière

Visite du Sélectrom

Plongez dans le parcours de vos déchets ! Du tri des déchets à leur valorisation, suivez leur incroyable transformation !

Jeudi 20 novembre de 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45 à Saint-Laurent Blangy

Produits faits maison écologique, simple et économique !

Apprenez des astuces et recettes rapides et simples pour la maison lessive, déco pour vitre, asctuces pour la vaisselle, les pièces d’eau… !

Mercredi 26 novembre de 14h30 à 16h30 à Ransart

Découvrez la construction écoresponsable

Explorez une maison de demain auto-construite, écoénergétique et faite de matériaux biosourcés ! Echangez avec le propriétaire sur les coûts, les systèmes utilisés et l’entretien.

Samedi 29 novembre de 10h à 12h à Achicourt

Des emails écoresponsables

Dites adieu aux factures, spams et publicités envahissantes avec nos astuces pratiques ! Venez avec votre adresse email et mot de passe de messagerie pour des conseils personnalisés !

Samedi 29 novembre de 14h à 16h à Arras

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

November 15 to 29, 2025

Ecology diary November 2025

Find out about nature activities and outings organized by the Communauté Urbaine d’Arras.

All activities are free and open to all.

Registration required on 03.21.21.01.55 or by e-mail at animation@cu-arras.org

Apple and orchard festival

Discover the old varieties and fruit trees of the « Plantons le décor » operation, taste the fruit, attend a traditional apple pressing and learn how to make your own bread and sourdough.

Saturday November 15, 2pm to 7pm at Rivière

Visit the Sélectrom

Immerse yourself in the journey of your waste! From sorting to recycling, follow the incredible transformation of your waste!

Thursday, November 20, 1:30 pm to 3 pm and 3:15 pm to 4:45 pm, Saint-Laurent Blangy

Homemade products: ecological, simple and economical!

Learn quick and easy tips and recipes for the home: washing powder, window decorations, tips for dishes, water features… !

Wednesday, November 26 from 2:30 to 4:30 pm at Ransart

Discover eco-responsible construction

Explore a house of the future: self-built, energy-efficient and made from bio-sourced materials! Talk to the owner about costs, systems and maintenance.

Saturday, November 29 from 10am to 12pm in Achicourt

Eco-responsible emails

Say goodbye to invoices, spam and intrusive advertising with our practical tips! Bring your email address and password for personalized advice!

Saturday, November 29, 2pm to 4pm, Arras

German :

Vom 15. bis 29. November 2025

Agenda Ökologie November 2025

Hier finden Sie alle Aktivitäten und Ausflüge in die Natur, die von der Communauté Urbaine d’Arras organisiert werden.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos und für alle zugänglich.

Anmeldung erforderlich unter 03.21.21.01.55 oder per E-Mail an animation@cu-arras.org

Fest des Apfels und des Obstgartens

Entdecken Sie alte Sorten und Obstbäume der Aktion « plantons le décor », probieren Sie die Früchte, wohnen Sie einem traditionellen Apfelpressen bei und lernen Sie, wie Sie Ihr eigenes Brot und Ihren eigenen Sauerteig herstellen.

Samstag, 15. November von 14:00 bis 19:00 Uhr in Rivière

Besuch des Sélectroms

Tauchen Sie ein in den Weg Ihres Abfalls! Von der Mülltrennung bis zur Wiederverwertung, verfolgen Sie ihre unglaubliche Verwandlung!

Donnerstag, 20. November von 13:30 bis 15:00 Uhr und von 15:15 bis 16:45 Uhr in Saint-Laurent Blangy

Selbstgemachte Produkte: ökologisch, einfach und kostengünstig!

Lernen Sie schnelle und einfache Tricks und Rezepte für den Haushalt kennen: Waschmittel, Fensterdekoration, Tricks für Geschirr, Wasserteile… !

Mittwoch, 26. November von 14:30 bis 16:30 Uhr in Ransart

Entdecken Sie das umweltbewusste Bauen!

Erkunden Sie ein Haus der Zukunft: selbst gebaut, energieeffizient und aus biobasierten Materialien! Tauschen Sie sich mit dem Besitzer über die Kosten, die verwendeten Systeme und die Instandhaltung aus.

Samstag, 29. November, 10-12 Uhr in Achicourt

Umweltbewusste E-Mails

Verabschieden Sie sich mit unseren praktischen Tipps von Rechnungen, Spam und aufdringlicher Werbung! Bringen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr E-Mail-Passwort für eine persönliche Beratung mit!

Samstag, 29. November, 14-16 Uhr in Arras

Italiano :

Dal 15 al 29 novembre 2025

Agenda ecologica Novembre 2025

Scoprite le attività naturalistiche e le uscite organizzate dalla Communauté Urbaine d’Arras.

Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti.

Iscrizione obbligatoria al numero 03.21.21.01.55 o via e-mail a animation@cu-arras.org

Festa della mela e del frutteto

Scoprite le antiche varietà e gli alberi da frutto dell’operazione « ambientiamoci », assaggiate la frutta, assistete a una tradizionale spremitura delle mele e imparate a fare il pane e il lievito madre.

Sabato 15 novembre dalle 14.00 alle 19.00 alla Rivière

Visita al Sélectrom

Immergetevi nel viaggio dei vostri rifiuti! Dalla raccolta differenziata al riciclaggio, seguite l’incredibile trasformazione dei vostri rifiuti!

Giovedì 20 novembre dalle 13.30 alle 15.00 e dalle 15.15 alle 16.45 a Saint-Laurent Blangy

Prodotti fatti in casa: ecologici, semplici ed economici!

Scoprite consigli e ricette facili e veloci per la casa: detersivi, vetrinette, consigli per lavare i piatti, giochi d’acqua… !

Mercoledì 26 novembre dalle 14.30 alle 16.30 a Ransart

Scoprire l’edilizia eco-responsabile

Esplorate una casa del futuro: autocostruita, efficiente dal punto di vista energetico e realizzata con materiali di origine biologica! Parlate con il proprietario di costi, sistemi e manutenzione.

Sabato 29 novembre dalle 10.00 alle 12.00 ad Achicourt

Email eco-responsabili

Dite addio a fatture, spam e pubblicità invadente con i nostri consigli pratici! Portate il vostro indirizzo e-mail e la vostra password per una consulenza personalizzata!

Sabato 29 novembre dalle 14.00 alle 16.00 ad Arras

Espanol :

Del 15 al 29 de noviembre de 2025

Agenda ecológica Noviembre de 2025

Descubra las actividades y salidas en plena naturaleza organizadas por la Communauté Urbaine d’Arras.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todos.

Inscripción previa en el 03.21.21.01.55 o por correo electrónico a animation@cu-arras.org

Fiesta de la manzana y el huerto

Descubra las variedades antiguas y los árboles frutales de la operación « Pongámonos en situación », deguste la fruta, asista a un prensado tradicional de manzanas y aprenda a hacer su propio pan y masa madre.

Sábado 15 de noviembre de 14:00 a 19:00 en Rivière

Visite el Sélectrom

Sumérjase en el viaje de sus residuos De la clasificación al reciclaje, siga la increíble transformación de sus residuos

Jueves 20 de noviembre de 13.30 h a 15.00 h y de 15.15 h a 16.45 h en Saint-Laurent Blangy

Productos caseros: ¡ecológicos, sencillos y económicos!

Aprenda trucos y recetas fáciles y rápidas para el hogar: detergente en polvo, escaparatismo, consejos para fregar, elementos para el agua… ¡!

Miércoles 26 de noviembre de 14.30 a 16.30 h en Ransart

Descubra la construcción eco-responsable

Descubra una casa del futuro: autoconstruida, energéticamente eficiente y fabricada con materiales de origen biológico Hable con el propietario sobre costes, sistemas y mantenimiento.

Sábado 29 de noviembre de 10.00 a 12.00 h en Achicourt

Correos electrónicos ecorresponsables

Despídase de las facturas, el spam y la publicidad intrusiva con nuestros consejos prácticos Traiga su dirección de correo electrónico y su contraseña para recibir un asesoramiento personalizado

Sábado 29 de noviembre de 14:00 a 16:00 en Arras

