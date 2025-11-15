Agenda écologie novembre 2025 Arras
Agenda écologie novembre 2025 Arras samedi 15 novembre 2025.
Pas-de-Calais
Agenda écologie novembre 2025 Arras Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-15
Du 15 au 29 novembre 2025
Agenda écologie novembre 2025
Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org
Fête de la pomme et du verger
Découvrez les variétés anciennes et les fruitiers de l’opération « plantons le décor », goûtez les fruits, assistez à un pressage traditionnel de pommes et apprenez à fabriquer votre pain et votre levain.
Samedi 15 novembre de 14h à 19h à Rivière
Visite du Sélectrom
Plongez dans le parcours de vos déchets ! Du tri des déchets à leur valorisation, suivez leur incroyable transformation !
Jeudi 20 novembre de 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45 à Saint-Laurent Blangy
Produits faits maison écologique, simple et économique !
Apprenez des astuces et recettes rapides et simples pour la maison lessive, déco pour vitre, asctuces pour la vaisselle, les pièces d’eau… !
Mercredi 26 novembre de 14h30 à 16h30 à Ransart
Découvrez la construction écoresponsable
Explorez une maison de demain auto-construite, écoénergétique et faite de matériaux biosourcés ! Echangez avec le propriétaire sur les coûts, les systèmes utilisés et l’entretien.
Samedi 29 novembre de 10h à 12h à Achicourt
Des emails écoresponsables
Dites adieu aux factures, spams et publicités envahissantes avec nos astuces pratiques ! Venez avec votre adresse email et mot de passe de messagerie pour des conseils personnalisés !
Samedi 29 novembre de 14h à 16h à Arras .
Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 87 00 infos@cu-arras.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Agenda écologie novembre 2025 Arras a été mis à jour le 2025-02-21 par Office de Tourisme d’Arras