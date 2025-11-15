Agenda écologie novembre 2025 Arras

Pas-de-Calais

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-29

2025-11-15

Du 15 au 29 novembre 2025

Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org

Fête de la pomme et du verger

Découvrez les variétés anciennes et les fruitiers de l’opération « plantons le décor », goûtez les fruits, assistez à un pressage traditionnel de pommes et apprenez à fabriquer votre pain et votre levain.

Samedi 15 novembre de 14h à 19h à Rivière

Visite du Sélectrom

Plongez dans le parcours de vos déchets ! Du tri des déchets à leur valorisation, suivez leur incroyable transformation !

Jeudi 20 novembre de 13h30 à 15h et de 15h15 à 16h45 à Saint-Laurent Blangy

Produits faits maison écologique, simple et économique !

Apprenez des astuces et recettes rapides et simples pour la maison lessive, déco pour vitre, asctuces pour la vaisselle, les pièces d’eau… !

Mercredi 26 novembre de 14h30 à 16h30 à Ransart

Découvrez la construction écoresponsable

Explorez une maison de demain auto-construite, écoénergétique et faite de matériaux biosourcés ! Echangez avec le propriétaire sur les coûts, les systèmes utilisés et l’entretien.

Samedi 29 novembre de 10h à 12h à Achicourt

Des emails écoresponsables

Dites adieu aux factures, spams et publicités envahissantes avec nos astuces pratiques ! Venez avec votre adresse email et mot de passe de messagerie pour des conseils personnalisés !

Samedi 29 novembre de 14h à 16h à Arras .

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 87 00 infos@cu-arras.org

