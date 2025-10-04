Agenda écologie octobre 2025 Arras

Pas-de-Calais

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-24

2025-10-04

Du 4 au 24 octobre 2025

Agenda écologie octobre 2025

Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org

Cuisine autour du miel

Découvrez les produits variés de la ruche, préparez un goûter délicieux avec des recettes au miel, savourez des créations sucrées uniques !

Samedi 4 octobre de 14h à 17h à Neuville-Saint-Vaast

Fête de la science

Rencontrez des exoerts passionnés ingénieurs, chercheurs et spécialistes partagents leurs découvertes avec vous.

Dimanche 5 octobre de 14h à 18h à Cité Natuure à Arras

Renouer avec le vivant

Rassemblez-vous en pleine nature pour une activité fédératrice le modelage de la terre ! Profitez d’une séance de sophrologie et créez des oeuvres éphémères, accompagnées de photos souvenirs !

Vendredi 10 octobre de 14h à 16h à Roeux

Le jour de la nuit

Découvrez ce qu’est la pollution lumineuse et ses impacts sur nous et la faune lors d’une conférence captivante.

Samedi 11 octobre de 18h à 20h30 à Beaumetz-les-Loges

La qualité de l’air que vous respirez

Admirez la vue panoramique de la ville depuis le beffroi, découvrez l’intérêt des lichens, apprenez les gestes simples pour améliorer la qualité de l’air.

Mardi 14 octobre de 10h à 12h à Arras

Spéciale adulte

Visiter la Loterie

Découvrez l’affût nocturne en forêt, observez sans un bruit (ou presque) les mamifères qui la peuplent.

Vendredi 17 octobre de 21h à 00h à Mont-Saint-Eloi

Inscription par mail à reservation@cen-hautsdefrance.org ou au 03.22.89.63.96

Comment végétaliser son assiette ?

Découvrez les clés d’une alimentation plus végétale tout en respectant vos besoins nutritionnels !

Samedi 18 octobre de 14h à 16h à Sainte-Catherine

Herbier d’automne histoires et découvertes

Approchez-vous des arbres d’automne et apprenez à les reconnaître, créez votre propre herbier, laissez-vous enchanter par une conteuse qui vous racontera des légendes.

Mardi 21 octobre de 14h30 à 16h30 à Maroeuil

Modelage de nichoirs

Découvrez une nouvelle façon de créer un nichoir en argile et paille de chanvre pour nos amis à plumes cavernicoles ! Explorez leurs modes de vie et leurs habitats en pleine nature !

Jeudi 23 octobre de 9h à 12h pour l’atelier adulte, et de 14h à 17h pour l’atelier enfants à partir de 8 ans, à Maroeuil

Dans les coulisses du Méthaniseur

Explorez comment les déchets organiques sont transformés en énergie renouvelable.

Vendredi 24 octobre de 14h à 16h à Monchy-le-Preux .

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

L'événement Agenda écologie octobre 2025 Arras a été mis à jour le 2025-02-21