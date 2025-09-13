Agenda écologie septembre 2025 Arras

Agenda écologie septembre 2025 Arras samedi 13 septembre 2025.

Pas-de-Calais

Agenda écologie septembre 2025 Arras Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-13

Du 13 au 30 septembre 2025

Agenda écologie septembre 2025

Retrouvez les activités et sorties natures organisées par la Communauté Urbaine d’Arras.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55 ou par mail à animation@cu-arras.org

Le Val du Crinchon, de Basseux à Rivière

Cette balade est l’occasion de découvrir la « vallée sèche » au niveau de Basseux, l’eau dans la commune de Rivière résurgence du carré des sources et sa végétation alluviale et rivulaire…

Samedi 13 septembre de 14h30 à 17h30 à Basseux

Visite de la station d’épuration

Découvrez le parcours de vos eaux usées, depuis votre douche ou votre chasse d’eau jusqu’à leur traitement final.

Samedi 20 septembre, visite d’une heure à 9h30, 10h45, 13h45 et 15h à Saint-Laurent-Blangy

World Clean Up Day

Rejoignez-nous pour un ramassage de déchets dans la nature, ensemble pour un monde plus propre !

Samedi 20 septembre, carte des événements sur www.worldcleanupday.fr

Pourquoi végétaliser son assiette ?

Venez jouer et découvrez l’impact de votre alimentation sur la planète ! Participez à des jeux de table ludiques pour composer une assiette plus respectueuse.

Samedi 27 septembre de 14h à 16h à Sainte-Catherine

Les mains dans le cambouis

Réparez votre vélo vous-même à l’aide des mécanos de l’atelier-vélo de l’ADAV !

Tous le mois de septembre de 18h à 19h aux ateliers d’Arras et de Saint-Laurent-Blangy

Inscription obligatoire à atelier-arras@droitauvelo.org .

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 87 00 infos@cu-arras.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Agenda écologie septembre 2025 Arras a été mis à jour le 2025-02-21 par Office de Tourisme d’Arras