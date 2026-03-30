Agent d’un Jour

Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 08:30:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-23 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-24 2026-06-13 2026-06-14 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-22

Passionné d’équitation ou simplement amoureux des chevaux ? Plongez dans l’univers d’un métier de passion en partageant, le temps d’une matinée, le quotidien d’un agent du Haras du Pin. Au programme soins aux chevaux, entretien des boxes, distribution des rations, mener un attelage, monter un percheron et travailler un cheval de spectacle en liberté.

Réservation obligatoire.

Conditions requises

– le participant doit être âgé de 14 ans minimum.

– pour des raisons de responsabilités, la présence d’un adulte est obligatoire pour accompagner l’enfant mineur

Si le participant souhaite monter à cheval, il doit présenter sa licence FFE en cours de validité et indiquer son niveau d’équitation. .

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Agent d’un Jour

L’événement Agent d’un Jour Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-26 par Haras national du Pin