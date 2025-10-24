Agilikids, bouge et joue! Frazé

Agilikids, bouge et joue! Frazé vendredi 24 octobre 2025.

Agilikids, bouge et joue!

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Animations sportives et amusantes pour les enfants de 5 à 10 ans, encadrées par 2 coach diplômées d’état. Sur inscription.Familles

5 .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 75 57 51 kellycorre78@gmail.com

English :

Fun sports activities for children aged 5 to 10, supervised by 2 state-qualified coaches. Registration required.

German :

Sportliche und lustige Animationen für Kinder von 5 bis 10 Jahren, die von 2 staatlich geprüften Trainerinnen betreut werden. Nach Anmeldung.

Italiano :

Attività sportive divertenti per bambini dai 5 ai 10 anni, sotto la supervisione di 2 allenatori qualificati dallo Stato. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Divertidas actividades deportivas para niños de 5 a 10 años, supervisadas por 2 entrenadores titulados por el Estado. Inscripción obligatoria.

L’événement Agilikids, bouge et joue! Frazé a été mis à jour le 2025-10-15 par OTs DU PERCHE