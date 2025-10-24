Agilikids, bouge et joue! Frazé
Agilikids, bouge et joue!
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-24 14:30:00
Animations sportives et amusantes pour les enfants de 5 à 10 ans, encadrées par 2 coach diplômées d’état. Sur inscription.Familles
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 75 57 51 kellycorre78@gmail.com
English :
Fun sports activities for children aged 5 to 10, supervised by 2 state-qualified coaches. Registration required.
German :
Sportliche und lustige Animationen für Kinder von 5 bis 10 Jahren, die von 2 staatlich geprüften Trainerinnen betreut werden. Nach Anmeldung.
Italiano :
Attività sportive divertenti per bambini dai 5 ai 10 anni, sotto la supervisione di 2 allenatori qualificati dallo Stato. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Divertidas actividades deportivas para niños de 5 a 10 años, supervisadas por 2 entrenadores titulados por el Estado. Inscripción obligatoria.
