AGILIKIDS Frazé jeudi 19 février 2026.
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Bouge et joue !Familles
Tu as entre 5 et 10 ans et tu veux bouger en t’amusant ? Viens au Agilikids, plein de défis t’attendent.
Encadrée par 2 coachs diplômées d’état. 5 .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 75 57 51 kellycorre78@gmail.com
English :
Move and play!
