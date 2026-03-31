Agir collectivement pour la santé mentale des jeunes MVAC Paris
Agir collectivement pour la santé mentale des jeunes MVAC Paris vendredi 3 avril 2026.
Professionnels ou bénévoles du champ social, éducatif, sanitaire, culturel…Vous êtes invités à participer à un groupe de travail dans le cadre du conseil local de santé mentale afin de penser collectivement des collaborations et actions qui favorisent la santé mentale des jeunes adolescents et jeunes adultes du 20e.
Professionnels ou bénévoles intervenant auprès des jeunes du 20e, ensemble agissons pour favoriser leur santé mentale!
Le vendredi 03 avril 2026
de 10h15 à 12h15
gratuit
Réservé aux professionnels du 20e
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-03T13:15:00+02:00
fin : 2026-04-03T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-03T10:15:00+02:00_2026-04-03T12:15:00+02:00
MVAC 18 rue Ramus 75020 Paris
aurelia.taprest@paris.fr
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