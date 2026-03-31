Agir collectivement pour la santé mentale des jeunes MVAC Paris

Professionnels ou bénévoles du champ social, éducatif, sanitaire, culturel…Vous êtes invités à participer à un groupe de travail dans le cadre du conseil local de santé mentale afin de penser collectivement des collaborations et actions qui favorisent la santé mentale des jeunes adolescents et jeunes adultes du 20e.

Professionnels ou bénévoles intervenant auprès des jeunes du 20e, ensemble agissons pour favoriser leur santé mentale!

Le vendredi 03 avril 2026

de 10h15 à 12h15

gratuit

Réservé aux professionnels du 20e

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T13:15:00+02:00

fin : 2026-04-03T15:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T10:15:00+02:00_2026-04-03T12:15:00+02:00

MVAC 18 rue Ramus 75020 Paris

aurelia.taprest@paris.fr



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