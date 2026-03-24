Agir fait sa chasse aux oeufs Rue Victor Hugo Rochechouart
Agir fait sa chasse aux oeufs Rue Victor Hugo Rochechouart samedi 4 avril 2026.
Agir fait sa chasse aux oeufs
Rue Victor Hugo Capitole Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Plongez dans une aventure ludique et pleine de surprises avec cette grande chasse aux œufs pas comme les autres ! Petits explorateurs et familles sont invités à suivre les indices pour retrouver les mystérieux fragments de l’étoile perdue… Un jeu de piste captivant qui promet rires, défis et émerveillement à chaque étape.
L’association des commerçants AGIR de Rochechouart vous attends !
Tout au long du parcours, profitez également de stands de jeux et d’espaces coloriages pour prolonger le plaisir en toute convivialité. L’ambiance chaleureuse et festive ravira les enfants comme les plus grands, dans un esprit de partage et de bonne humeur.
Et pour une pause gourmande bien méritée, laissez-vous tenter par une offre de boissons et de crêpes à savourer sur place. Une sortie idéale pour créer de jolis souvenirs en famille !
Inscriptions obligatoire sous la responsabilité des parents. .
Rue Victor Hugo Capitole Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 48 53 22
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English : Agir fait sa chasse aux oeufs
L’événement Agir fait sa chasse aux oeufs Rochechouart a été mis à jour le 2026-03-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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