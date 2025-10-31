AGIR Halloween Party Auzances

AGIR Halloween Party Auzances vendredi 31 octobre 2025.

AGIR Halloween Party

Salle des fêtes Auzances Creuse

Le CAVL AGIR organise HALLOWEEN PARTY

Accès gratuit pour tous publics

A partir de 10h atelier citrouille préparation de la soupe et lanternes creusées

Dès 16h30 Maquillage en accès libre

A partir de 17h Départ de la chasse aux bonbons en famille

De 18h30 à 20h30 Buvette , soupe , cakes salés et musique!

1 bol de soupe OFFERT à tous dès 18h30 .

Salle des fêtes Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 82 80 47

L’événement AGIR Halloween Party Auzances a été mis à jour le 2025-10-16 par Marche et Combraille en Aquitaine