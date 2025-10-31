AGIR Halloween Party Auzances
AGIR Halloween Party Auzances vendredi 31 octobre 2025.
AGIR Halloween Party
Salle des fêtes Auzances Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le CAVL AGIR organise HALLOWEEN PARTY
Accès gratuit pour tous publics
A partir de 10h atelier citrouille préparation de la soupe et lanternes creusées
Dès 16h30 Maquillage en accès libre
A partir de 17h Départ de la chasse aux bonbons en famille
De 18h30 à 20h30 Buvette , soupe , cakes salés et musique!
1 bol de soupe OFFERT à tous dès 18h30 .
Salle des fêtes Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 82 80 47
English : AGIR Halloween Party
German : AGIR Halloween Party
Italiano :
Espanol : AGIR Halloween Party
L’événement AGIR Halloween Party Auzances a été mis à jour le 2025-10-16 par Marche et Combraille en Aquitaine