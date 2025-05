Agir ici contre l’extractivisme là-bas – Cosmopolis Nantes, 26 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-26 19:00 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Par Sophia Jallier, membre d’Alternatiba et du collectif Stop TotalFaudrait-il vivre sur place, pour s’opposer aux projets extractivistes ? Rien n’est moins sûr ! Comment des luttes se gagnent, par coopération de différents acteurs, ici et là-bas, et quels rôles je peux jouer dans tout ça. Comprendre qui mène le jeu de l’extraction pour trouver des stratégies efficaces. L’EXTRACTIVISME EN QUESTION – Cycle de conférencesTous les jeudis, 19h. Visite guidée en amont, 18h.Si aucun secteur de l’économie n’est épargné par les violations des droits humains, le secteur extractif est le plus préoccupant. Souvent associé à l’exploitation des minerais (cuivre, lithium, cobalt, terres rares, etc.) ou des combustibles fossiles (le charbon, le pétrole et le gaz), l’extractivisme c’est également l’exploitation des forêts, l’épuisement des sols par les monocultures d’exportation (alimentaires, forestières), la captation de l’eau pour des barrages hydroélectriques, le pillage des mers et océans par la pêche industrielle. Ce cycle de conférence proposé par le CCFD-Terre Solidaire donne à penser et à voir un des enjeux contemporains les plus prégnants.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr