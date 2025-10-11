AGIR Le Deuil Périnatal, parlons-en! Auzances
AGIR Le Deuil Périnatal, parlons-en!
12 rue Saint Jacques Auzances Creuse
Gratuit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Le Deuil Périnatal, parlons-en!
Samedi 11 octobre
Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes -rue Combes (salle du bas) à AUZANCES
Au programme café discut Comment aborder le deuil en famille , atelier feuilles d’expression , échanges, parenthèse détente (maquillage, jeux, goûter)
Avec la présence de l’équipe de l’association SPAMA (soin Palliatifs et Accompagnement en Maternité)
Antenne de Montluçon Séverine (Responsable du groupe d’entreaide)
Gratuit et ouvert à tous
Renseignements 07 48 72 14 34 .
+33 7 48 72 14 34
