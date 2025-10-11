AGIR Le Deuil Périnatal, parlons-en! Auzances

AGIR Le Deuil Périnatal, parlons-en!

12 rue Saint Jacques Auzances Creuse

Gratuit

Gratuit

Le Deuil Périnatal, parlons-en!

Samedi 11 octobre

Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes -rue Combes (salle du bas) à AUZANCES

Au programme café discut Comment aborder le deuil en famille , atelier feuilles d’expression , échanges, parenthèse détente (maquillage, jeux, goûter)

Avec la présence de l’équipe de l’association SPAMA (soin Palliatifs et Accompagnement en Maternité)

Antenne de Montluçon Séverine (Responsable du groupe d’entreaide)

Gratuit et ouvert à tous

Renseignements 07 48 72 14 34 .

12 rue Saint Jacques Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 72 14 34

