Agir pour la nature au Vallon de Fontenelay Bucey-lès-Gy

hameau fontenelay Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Chantier nature à Bucey-lès-Gy et Montboillon, rendez-vous à 9h30 au hameau de Fontenelay.
La Réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay organise une matinée de protection des milieux naturels. La mission consiste à arracher les semis de pins et les jeunes arbustes qui envahissent certains secteurs pour préserver la biodiversité.
Inscription obligatoire, places limitées. .
hameau fontenelay Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 57 44 91 clement.henniaux@cen-franchecomte.fr
English : Agir pour la nature au Vallon de Fontenelay
