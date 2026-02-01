Agir pour la nature au Vallon de Fontenelay Bucey-lès-Gy

Agir pour la nature au Vallon de Fontenelay

hameau fontenelay Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Chantier nature à Bucey-lès-Gy et Montboillon, rendez-vous à 9h30 au hameau de Fontenelay.

La Réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay organise une matinée de protection des milieux naturels. La mission consiste à arracher les semis de pins et les jeunes arbustes qui envahissent certains secteurs pour préserver la biodiversité.

Inscription obligatoire, places limitées. .

hameau fontenelay Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 57 44 91 clement.henniaux@cen-franchecomte.fr

