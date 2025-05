AGIR POUR LA NATURE LE CRÈS – Le Crès, 16 mai 2025 07:00, Le Crès.

À l’occasion de la Fête de la Nature, la Ville du Crès donne rendez-vous autour de trois temps forts pour célébrer la biodiversité, mettre en lumière son patrimoine naturel et renforcer les liens entre générations. Du nettoyage citoyen au lac à des ateliers artistiques à la médiathèque, ces événements invitent à s’émerveiller, comprendre et agir ensemble pour le vivant.

Labellisée « Territoire engagé pour la nature » depuis décembre 2022 par l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Occitanie, la Ville affirme son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité.

Ce programme reconnaît les collectivités qui agissent concrètement pour l’environnement. Depuis 2021, Le Crès développe des actions durables acquisitions de zones naturelles, gestion écologique des espaces verts par éco-pâturage, et mobilisation citoyenne autour de l’environnement.

►Grand nettoyage citoyen et ateliers nature au lac J-M Rouché

Dimanche 18 mai de 9h30 à 13h inscription sur place

Organisé par le Conseil Municipal des Enfants (CME), le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et les Comités de quartiers, ce temps fort rassemble toutes les générations autour d’un objectif commun prendre soin ensemble d’un site emblématique de la ville.

Des ateliers citoyens sont proposés aux enfants par l’équipe du Service Jeunesse

• Fabrication de mangeoires à oiseaux

• Balade botanique à la découverte des orchidées sauvages, avec Jeanne Boin

• Nettoyage des graffitis au skatepark

Café d’accueil à 9h30 devant le Cap’ Jeunes / Départ des équipes à 10h

Gants et sacs fournis ouvert à toutes les bonnes volontés !

Quelques conseils pratiques

• Prévoyez des chaussures fermées

• Apportez une paire de gants type jardinage

• Protégez-vous du soleil (casquette, crème solaire, lunettes)

• N’oubliez pas votre gourde pour rester hydraté

Ramassage des déchets utilisez des gants et/ou pinces. Merci de ne pas vous pencher au bord du lac pour récupérer les déchets dans l’eau.

Partenaires de l’opération Montpellier Méditerranée Métropole & Surfrider Foundation

►Atelier d’art-thérapie parent-enfant

Mercredi 21 mai à 15h30 Médiathèque municipale

Gratuit Sur inscription mediatheque@lecres.fr

Animé par l’artiste Taly, cet atelier offre à six duos parent-enfant (à partir de 8 ans) une bulle de complicité, de lâcher-prise et de création en musique, sans contraintes artistiques. L’artthérapie permet de libérer les émotions, de renforcer la confiance en soi et d’apaiser les tensions du quotidien.

►Exposition « Le voyage émerveillé au cœur de Gaïa »

Vernissage le vendredi 16 mai à 18h30 Médiathèque municipale

Exposition visible jusqu’au 31 mai Entrée libre

Taly, artiste autodidacte, dévoile un univers pictural poétique et vibrant, en lien étroit avec Dame Nature. À travers ses toiles, elle invite petits et grands à un voyage sensible, comme si l’on regardait le monde à hauteur d’insecte. Un temps d’échange avec l’artiste est prévu lors du

vernissage. .

English :

For the Fête de la Nature, the town of Le Crès is organizing three events to celebrate biodiversity, highlight its natural heritage and strengthen links between generations. From citizen clean-ups at the lake to artistic workshops at the media library, these events invite you to marvel, understand and act together for living things.

German :

Anlässlich des Fests der Natur lädt die Stadt Le Crès zu drei Veranstaltungen ein, um die biologische Vielfalt zu feiern, ihr Naturerbe ins rechte Licht zu rücken und die Beziehungen zwischen den Generationen zu stärken. Von der Bürgerreinigung am See bis hin zu Kunstworkshops in der Mediathek laden diese Veranstaltungen zum Staunen, Verstehen und gemeinsamen Handeln für die Lebewesen ein.

Italiano :

In occasione della Fête de la Nature, la città di Le Crès organizza tre eventi per celebrare la biodiversità, valorizzare il patrimonio naturale e rafforzare i legami tra le generazioni. Dalla pulizia del lago da parte dei cittadini ai laboratori artistici presso la mediateca, questi eventi sono un invito a meravigliarsi, comprendere e agire insieme per il mondo vivente.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Naturaleza, la ciudad de Le Crès organiza tres actos para celebrar la biodiversidad, poner de relieve su patrimonio natural y reforzar los vínculos entre generaciones. Desde limpiezas ciudadanas en el lago hasta talleres artísticos en la mediateca, estos actos son una invitación a maravillarse, comprender y actuar juntos por el mundo vivo.

