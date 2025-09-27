AGIR POUR LA PLANETE Refuge de l’Arche Château-Gontier-sur-Mayenne

Refuge de l’Arche 13Q Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Événement « Agir pour la planète » au Refuge de l’Arche le weekend du 27 et 28 septembre 2025

Le Refuge de l’Arche vous invite au week-end Agir pour la planète les 27 et 28 septembre 2025, un événement engagé, convivial et dédié à la protection de l’environnement et de la biodiversité.

À travers ce rendez-vous, nous souhaitons rappeler l’engagement fort de notre association en faveur de la biodiversité, notamment via notre centre de soins pour la faune sauvage locale, temporairement fermé en raison de difficultés financières. Cet événement est aussi l’occasion de mettre en lumière l’importance de ce centre et de soutenir sa réouverture.

Pour cette toute première édition, nous avons convié plusieurs associations et conférenciers engagés autour de thématiques variées la biodiversité, l’eau, la réduction des déchets au quotidien et leur tri, l’alimentation responsable, le climat… et bien d’autres actions pour la planète !

Au programme

Samedi 27 septembre

Lectures, jeux et ateliers l’après-midi ; conférence et ciné-débat le soir

Dimanche 28 septembre

Atelier cuisine, conférence, spectacles et jeux

Tout le programme complet est à retrouver sur le site refuge-arche.org

Tarifs habituels (conférence seule 3 €) / Ciné-débat 5 € / Atelier cuisine 15 €

Réservations sur le site du Refuge de l’Arche

Informations 02 43 07 24 38 .

Refuge de l’Arche 13Q Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38

