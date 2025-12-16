Agir pour le collectif : Quand l’engagement créé du lien social Halles 1 & 2 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 18:30 – 20:30

Gratuit : non sur réservation Gratuit sur réservation : https://www.eventbrite.fr/e/billets-agir-pour-le-collectif-quand-lengagement-cree-du-lien-social-1976892347227 Tout public

Imagine LA et le Conseil de développement de Nantes Métropole vous convient à une conférence à 2 voix, ouverte à toutes et tous. Et si nous décidions d’agir ensemble pour ne plus simplement vivre côte à côte ?Parce que s’engager, c’est d’abord une histoire de rencontre avec l’autre. Avec Anne Muxel (sociologue, directrice déléguée du CEVIPOF) et Charlie Tronche (directeur d’HelloAsso), nous verrons ainsi comment engagement et lien sociaux s’alimentent l’un l’autre. Comment l’action est intimement liée à la notion de collectif.

Halles 1 & 2 Île de Nantes Nantes 44200

