Agissons contre le racisme et les discriminations Centre socioculturel des Bourderies Nantes vendredi 20 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 08:00 – 21:00
Gratuit : oui Tout public
Vendredi 20 mars :- Ateliers de Création Artistique (poésie slam + fresque collective)- Vernissage de l’exposition “laïcité” en présence des artistes- Yassin Latrache et Soriba Dabo Association Trait pour Trait, 15h-17h30- Pause goûter, 30 min- Théâtre Forum sur les discriminations liées à l’emploi et à la recherche de stage animé par Incandesens, de 18h à 20h- Buffet convivial et gourmand à partir de 20hVendredi 27 mars :- Jeu de questions-réponses avec la Défenseur des Droits, de 16h30 à 17h30- Dégustation de doupes du monde « OMG » onctueuse, musicale et gourmande, de 18h à 21hEt tout le mois de mars, retrouvez :- Questionnaires et témoignages, on vous donne la parole !- Expo « égalité et discriminations au travail…parlons-en ! »- Expo « enquête discriminations dans l’accès à l’emploi des jeunes » par Tissé Métisse- Expo « portrat de femmes personnel de ménage et de service »- Expo « dilaccent » réalisée par l’Accoord
Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr
