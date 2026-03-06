Agissons contre les discrimations : formation-action Maison de quartier des Haubans Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 09:00 – 13:00

Gratuit : oui Sur inscription Sur inscription Tout public

La Ligue de l’enseignement – FAL 44 a le plaisir de vous convier à la formation-action organisée dans le cadre des SECD (Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations).En présence de :???? Solène BRUN, sociologue chargée de recherche au @cnrs.fr , spécialiste des questions raciales ;???? Sabrina KASSA, journaliste, autrice et responsable éditoriale aux questions raciales chez Mediapart ;???? David SAUVION, directeur du Centre socioculturel @Accoord Les Renards (Boissière-Sensive) à Nantes.Programme de la matinée :9h-9h30 : accueil des participant·es9h30-12h45 : table-ronde et ateliers/échanges.

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr https://framaforms.org/formation-action-secd-2026-vendredi-13-mars-1769156078



