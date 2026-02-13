Agissons pour les pollinisateurs, Ferme pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Agissons pour les pollinisateurs Samedi 21 mars, 10h00 Ferme pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T10:00:00+01:00 – 2026-03-21T10:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T10:00:00+01:00 – 2026-03-21T10:30:00+01:00

Un atelier des familles de la Ferme : Agissons pour les pollinisateurs

A l’approche du printemps, les pollinisateurs refont surface dans le potager. Venez les observer et découvrir comment nous pouvons les aider.

A partir de 5 ans.

Gratuit.

Sur inscription

Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026

Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin

14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Aidez la biodiversité

Floréal Solé