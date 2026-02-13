Agissons pour les pollinisateurs, Ferme pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Agissons pour les pollinisateurs, Ferme pédagogique Marcel Dhénin, Lille mercredi 25 mars 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T16:00:00+01:00
Un atelier des familles de la Ferme : Agissons pour les pollinisateurs
A l’approche du printemps, les pollinisateurs refont surface dans le potager. Venez les observer et découvrir comment nous pouvons les aider.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin 14 Rue Eugène Jacquet, 59800 Lille Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
