Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire Blois samedi 18 octobre 2025.

Début : Samedi 2025-10-18

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Mobilisation citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider ! Sacs et gants fournis .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

English :

Let’s act for a clean Loire with the Loire Observatory. A citizen action… to collect waste on the banks of the Loire. Come and help us! Bags and gloves provided

German :

Handeln wir für eine saubere Loire mit dem Loire-Observatorium. Eine Bürgeraktion… um den Müll am Ufer der Loire einzusammeln. Kommen Sie und helfen Sie uns! Taschen und Handschuhe werden gestellt

Italiano :

Agiamo per una Loira pulita con l’Osservatorio della Loira. Un’azione cittadina… per raccogliere i rifiuti sulle rive della Loira. Venite ad aiutarci! Sacchetti e guanti forniti

Espanol :

Actuemos por un Loira limpio con el Observatorio del Loira. Una acción ciudadana… para recoger residuos en las orillas del Loira. ¡Ven a ayudarnos! Bolsas y guantes

