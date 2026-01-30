Agnelage et visite guidée à la Ferme du Lion d’Or Jandun
Agnelage et visite guidée à la Ferme du Lion d’Or Jandun mardi 17 mars 2026.
Agnelage et visite guidée à la Ferme du Lion d’Or
16 rue du Lion d’Or Jandun Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-03-17 2026-03-20 2026-03-24 2026-03-27 2026-03-31 2026-04-03 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-28 2026-05-01
– Assistez à des naissances d’agneaux en direct.- Suivez le berger Patrick pour une visite privatisée de la ferme. Donnez le biberon aux agneaux. Dégustez un goûter fermier à la grange
.
16 rue du Lion d’Or Jandun 08430 Ardennes Grand Est +33 6 61 62 01 25 fermeliondor@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
– Watch lambs being born live Follow shepherd Patrick on a private tour of the farm. Bottle-feed the lambs. Enjoy a farm snack in the barn
L’événement Agnelage et visite guidée à la Ferme du Lion d’Or Jandun a été mis à jour le 2026-01-29 par Ardennes Tourisme