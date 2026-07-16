Agnès Geoffray & Vanessa Desclaux – Ils s’égarent, ils persistent, ils tonnent / Felipe Romero Beltrán – Dialecte, Landskrona Foto Festival, Landskrona Foto, Landskrona

Informations pratiques

Agnès Geoffray & Vanessa Desclaux – Ils s’égarent, ils persistent, ils tonnent / Felipe Romero Beltrán – Dialecte, Landskrona Foto Festival 4 – 20 septembre Landskrona Foto Skåne County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T12:00:00+02:00 – 2026-09-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’édition 2026 du Landskrona Foto Festival, qui comprend environ sept expositions en intérieur et neuf expositions en extérieur avec des photographes du monde entier, cette présentation à la citadelle de Landskrona est mise en avant comme un projet clé du programme.

Située dans la forteresse du XVIe siècle, dont l’histoire inclut son utilisation comme prison et institution de travail des femmes, l’exposition explore les thèmes de l’enfermement, du déplacement et de la migration, avec un accent particulier sur les expériences des femmes.

Dans la tour de la prison, ils errent, ils persistent, ils tonnent d’Agnès Geoffray et Vanessa Desclaux puise dans les archives des « écoles de préservation » françaises qui enfermaient des jeunes femmes jugées « déviantes ». À travers des photographies mises en scène, des textes et du matériel d’archives, l’œuvre revisite ces histoires et réimagine les actes de résistance et d’émancipation, tout en les reliant au passé de la Citadelle elle-même par le biais de nouvelles recherches spécifiques au site.

Dans la cuisine et la tour nord de la Citadelle, Felipe Romero Beltrán offre une perspective contemporaine, explorant les expériences des jeunes migrants en Espagne à travers la photographie et la chorégraphie collaborative. Son travail porte sur l’attente, le mouvement et l’appartenance.

Ensemble, les deux expositions créent un dialogue entre le passé et le présent, reliant les systèmes historiques de contrôle aux expériences actuelles de déplacement, et positionnant la Citadelle comme un espace de réflexion sur ces conditions en cours.

Landskrona Foto Kavallerigatan 4 261 31 Landskrona Landskrona 261 31 Skåne County +46 418 47 00 00 http://landskronafoto.org https://www.instagram.com/landskronafoto/;https://www.facebook.com/LandskronaFoto/

Dans le cadre de l’édition 2026 du Landskrona Foto Festival — présentant environ sept expositions en intérieur et neuf expositions en extérieur avec des photographes du monde entier — cette…

©Agnès Geoffray