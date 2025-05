Agnès Martin-Lugand pour le festival Culturissimo à Vogüé – Château de Vogüé Vogüé Gare, 28 mai 2025, Vogüé Gare.

Agnès Martin-Lugand pour le festival Culturissimo à Vogüé Château de Vogüé Vogüé Gare Mercredi 28 mai, 20h00 Entrée gratuite sur réservation

À l’occasion du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, la romancière Agnès Martin-Lugand sera présente à Vogüé pour une rencontre-lecture de son dernier roman !

L’écrivaine, à la plume délicate et sans cesse acclamée depuis la publication des _Gens heureux lisent et boivent du café_, revient en 2025 avec _Les Renaissances_. Ce dernier ouvrage mêle les destins de Lino, mystérieux inconnu rencontré dans un bar, à celui de Rebecca, romancière en panne d’inspiration.

Martin-Lugand sera accompagnée du comédien **Maxime Taffanel**, qui donnera vie aux mots des _Renaissances_.

Cet événement gratuit aura lieu le **mercredi 28 mai au 20h à Château de Vogüé.**

Le festival Culturissimo, **entièrement gratuit**, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et tous. Les invitations, obligatoires, sont à retirer à l’Espace Culturel E.Leclerc de Saint-Étienne-de-Fontbellon.

