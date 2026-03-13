Agnes Obel + Quatuor Debussy Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Agnes Obel + Quatuor Debussy Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement jeudi 9 juillet 2026.
Agnes Obel + Quatuor Debussy
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:15:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
La musicienne danoise Agnes Obel est de retour au Grand théâtre, le plus beau des écrins pour sa musique délicate et aérienne, au spleen idéal.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English :
Danish musician Agnes Obel returns to the Grand Theatre, the perfect setting for her delicate, ethereal music and ideal melancholy.
L’événement Agnes Obel + Quatuor Debussy Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme