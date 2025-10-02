AGNÈS THURNAUER – CORRESPONDANCES – CORRESPONDANCES – MUSEE COGNACQ-JAY Paris

MUSÉE COGNACQ-JAYAGNÈS THURNAUER – CORRESPONDANCESBillet valable pour l’exposition « Agnès Thurnauer. Correspondances. » du 2 octobre 2025 au 8 février 2026.La réservation du créneau horaire sur le site internet du musée est très fortement recommandée.Vous devez aussi réserver un créneau horaire GRATUIT sur la billetterie officielle du musée pour cette exposition (au tarif Détenteurs billets non datés ).Horaires :* Lundi – Fermeture du musée.* Mardi – 10h00 à 18h00.* Mercredi – 10h00 à 18h00.* Jeudi – 10h00 à 18h00.* Vendredi – 10h00 à 18h00.* Samedi – 10h00 à 18h00.* Dimanche – 10h00 à 18h00.Exposition : « Agnès Thurnauer. Correspondances. »L’exposition propose un dialogue inédit entre l’œuvre contemporaine d’Agnès Thurnauer et l’art du XVIIIe siècle, offrant un nouvel éclairage sur cette période et soulignant sa puissance actuelle. L’artiste engage une correspondance avec des maîtres tels que François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Antonio Canal, dit Canaletto, et des figures féminines emblématiques : Adélaïde Labille-Guiard, Louise-Élisabeth Vigée Le Brun, Angelica Kauffmann, ainsi que des écrivaines ou scientifiques comme Madame de Staël ou Émilie du Châtelet. Au XVIIIe siècle, bien que le statut des femmes artistes soit ambigu, certaines, issues de mondes privilégiés, parviennent à s’imposer dans le milieu artistique. Labille-Guiard et Vigée-Lebrun notamment sont admises à l’Académie Royale de peinture en 1783, et un nombre croissant d’artistes femmes exposent aux Salons, intègrent des ateliers renommés et enseignent à leur tour. L’exposition interroge en parallèle l’écriture comme outil d’émancipation, avec des œuvres représentant des femmes créatrices et théoriciennes. Ces pièces, confrontées aux enjeux contemporains, révèlent une lecture originale et particulièrement vivifiante de l’art des Lumières. Cette carte blanche invite ainsi à redécouvrir les contributions des femmes à l’histoire de l’art et à la pensée, tout en ouvrant un dialogue fécond entre passé et présent.

MUSEE COGNACQ-JAY 8 RUE ELZEVIR 75003 Paris 75