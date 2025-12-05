Agnès Varda au musée et au cinéma Villefranche-de-Rouergue

Agnès Varda au musée et au cinéma

L’Atelier Blanc propose dans le cadre du projet Allons-y par 4 chemins soutenu par le contrat de ville, une visite et une projection autour d’Agnès Varda, cinéaste et plasticienne.

mercredi 17.12.2025 / 12h45 18h45

Visite de l’exposition Agnès Varda. Je suis Curieuse. Point. au musée Soulages Rodez

avec l’accompagnement de Christophe Hazemann, directeur adjoint du musée Soulages Rodez

[ Départ et retour en bus depuis la gare de Villefranche-de-Rouergue ]

jeudi 18.12.2025 / 20h30

Projection du film Les plages d’Agnès réalisé par Agnès Varda (2008)

précédée d’une courte conférence de Christophe Hazemann, directeur adjoint du musée Soulages Rodez,

sur le travail d’artiste plasticienne d’Agnès Varda

[ CINÉMA LE VOX, 16 Boulevard Charles de Gaulle 12200 Villefranche-de-Rouergue ]

Gratuit pour tous, visite, transport et projection

sur inscription préalable auprès de L’Atelier Blanc au 05 81 21 83 61 (laisser un message avec vos coordonnées) contact@atelier-blanc.org .

English :

As part of the Allons-y par 4 chemins project supported by the city contract, Atelier Blanc is offering a visit and screening of the work of Agnès Varda, film-maker and visual artist.

