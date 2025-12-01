Agoa de Noël

Rue de Châtillon Dampierre-en-Burly Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 19:15:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Profitez d’un moment bien-être sur le thème de Noël Au programme relaxation autour du thème de Noël, douceurs à déguster et thé de Noël, laissez-vous guider par une musique douce dans une séance dédiée à la détente et à la revitalisation.

*Réservation obligatoire* .

Rue de Châtillon Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 66 47 contact@valdoreane.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Agoa de Noël Dampierre-en-Burly a été mis à jour le 2025-11-17 par OT SULLY-SUR-LOIRE