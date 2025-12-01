Agoa de Noël Dampierre-en-Burly
Rue de Châtillon Dampierre-en-Burly Loiret
Début : Vendredi 2025-12-12 19:15:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
Profitez d’un moment bien-être sur le thème de Noël Au programme relaxation autour du thème de Noël, douceurs à déguster et thé de Noël, laissez-vous guider par une musique douce dans une séance dédiée à la détente et à la revitalisation.
*Réservation obligatoire* .
Rue de Châtillon Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 66 47 contact@valdoreane.fr
