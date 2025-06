Agora #2 Mini-forum Polyblosne Rennes 16 juillet 2025

Agora #2 Mini-forum Polyblosne Rennes Mercredi 16 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre, sans inscription

Scènes de théâtre participatives sur la vie quotidienne.

RDV à l’accueil de Polyblosne à partir de 16h pour un temps de forum animé par la [compagnie Méthamorphoses](https://www.instagram.com/metamorphoses.cie/).

Venez participer à des scènes de théâtre inspirées de la vie quotidienne : vous pourrez réagir, proposer, et tester des altenatives !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-16T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-16T18:00:00.000+02:00

Polyblosne Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine